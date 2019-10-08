Эксперты составили рейтинг направлений, популярный у россиян для отдыха в бархатный сезон. Рейтинг был составлен с учетом бронирований с 1 сентября по 7 октября.

В пятерку самых популярных направлений попали Краснодарский край, Крым, Ленинградская и Московская области, а также Карелия, говорится в сообщении сервиса Tvil.ru.Самым дешевым направлением стал Крым – жилье там можно было забронировать за 700 рублей и выше. В Краснодарском крае минимальная ставка составила 1 тысячу рублей, в Ленобласти – 1,5 тысячи, в Подмосковье – 2,4 тысячи рублей. В Карелии жилье можно было забронировать за 2 тысячи в сутки.Самыми популярными городами в Краснодарском крае стали Сочи, Анапа и Геленджик. В Крыму туристов больше всего интересовали Ялта, Феодосия и Алушта.Россияне также бронировали жилье в Петербурге, Приозерске и Луге, Москве, Дмитрове и Апрелевке. В Карелии чаще всего туристы останавливались в Лахденпохье, Петрозаводске и Сортавале.