Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер пингвинов Майк Салливан.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщил главный тренер "пингвинов" Майк Салливан.Форвард "Питтсбурга" получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекест". Малкин неудачно столкнулся с собственным защитником Крисом Летангом.По словам Салливана, которые приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги, российский нападающий должен вернуться в строй в нынешнем сезоне.