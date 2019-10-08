Мужская сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Шотландии. Во вторник игроки национальной команды провели тренировочное занятие на подмосковной базе в Новогорске.

Мужская сборная России по футболу продолжает подготовку к матчу отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Шотландии. Во вторник игроки национальной команды провели тренировочное занятие на подмосковной базе в Новогорске.Участие в тренировке принимали все 25 футболистов, вызванных главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, сообщает "Спорт-экспресс". После работы на поле команду ждут тесты, направленные на выявление функционального состояния каждого отдельно взятого спортсмена.Напомним, что матч России против Шотландии состоится 10 октября на столичном стадионе "Лужники". Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.