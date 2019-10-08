В Свердловской области во время тренировочного прыжка разбился 35-летний парашютист. Погибшим оказался фельдшер региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга, для которого 35-й прыжок оказался последним. СКР обнародовал видео с места ЧП.

В Свердловской области во время тренировочного прыжка разбился 35-летний парашютист. Погибшим оказался фельдшер региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга, для которого 35-й прыжок оказался последним. СКР обнародовал видео с места ЧП.Трагический случай произошел утром 7 октября в селе Логиново. Михаил на вертолете Ми-8 поднялся на 800 метров над землей, но планового прыжка не получилось — не раскрылся основной парашют. Подвел и запасной — по предварительной версии, он мог зацепиться за шею, что помешало ему раскрыться.Мужчина камнем рухнул на землю, от полученных травм он скончался до приезда медиков.В настоящее время следователи выясняют, кто проводил инструктаж парашютиста и не были ли нарушены меры безопасности при организации прыжков.