Полузащитник английского футбольного клуба Борнмут Джордон Айб угодил в ДТП, врезавшись на своем личном автомобиле в витрину одного из лондонских кафе. Инцидент произошел еще перед началом текущего сезона – 30 июля.

Полузащитник английского футбольного клуба "Борнмут" Джордон Айб угодил в ДТП, врезавшись на своем личном автомобиле в витрину одного из лондонских кафе. Инцидент произошел еще перед началом текущего сезона – 30 июля.Айб своим наездом на заведение нанес ему ущерб на сумму порядка 20-30 тысяч фунтов. После аварии кафе закрылось на пять недель, сообщает "Спорт-экспресс". Примечательно, что еженедельная зарплата игрока составляет порядка 38 тысяч фунтов.Представители "Борнмута" комментировать произошедшее ДТП с участием своего игрока отказались.Айб выступает за "Борнмут" с 2016 года. За время выступлений в клубен он принял участие в 76 матчах, забив в них три гола.