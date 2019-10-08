Главный тренер Зенита Сергей Семак женился на своей бывшей супруге. Не так давно он развелся с женой и матерью своих семерых детей Анной, и теперь пара снова решила зарегистрировать ..

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак женился на своей бывшей супруге. Не так давно он развелся с женой и матерью своих семерых детей Анной, и теперь пара снова решила зарегистрировать брак.Свадьбу мечты играют на итальянском острове Комо. Среди гостей – коллеги Семака: главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий и бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо, пишет "телеграм"-канал Life Shot.