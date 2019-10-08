В Уфе 17-летнего грабителя удалось поймать по горячим следам из-за того, что он забыл на месте преступления смартфон, позабыв выйти из своего аккаунта в соцсетях. Гаджет юноша одолжил в подъезде дома у 35-летнего мужчины, а затем похитил у него деньги и паспорт, но забыл на подоконнике смартфон.

В Уфе 17-летнего злоумышленника удалось поймать по горячим следам из-за того, что он забыл на месте преступления смартфон, позабыв выйти из своего аккаунта в соцсетях.Как сообщает МВД по Башкирии, юноша в подъезде одного из жилых домов попросил у 35-летнего мужчины смартфон, и тот доверчиво дал его молодому человеку.Тот сначала воспользовался чужим гаджетом, но затем вдруг ударил мужчину и отобрал у него 2 тысячи рублей и паспорт. Завязалась потасовка, юноша сбежал с похищенным, но оставил на подоконнике чужой смартфон, из которого заходил в свой аккаунт в соцсети.Благодаря этому личность грабителя быстро установили и задержали. Он уже дал признательные показания, сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям в городе.