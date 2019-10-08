7 сентября Иран открыл новую линию ПВО у берегов Персидского залива. Как заявляется, Тегеран таким образом хочет усилить свою роль в обеспечении безопасности региона.

7 сентября Иран открыл новую линию ПВО у берегов Персидского залива. Как заявляется, Тегеран таким образом хочет усилить свою роль в обеспечении безопасности региона.На распространенных кадрах показана работа диспетчерской штаба в южной провинции Бушир. Военные заявляют, что иранская армия способна выстоять против любой опасности в любой самой сложной ситуации. Сообщается, что под командованием центра будет находиться также Корпус стражей исламской революции, передает телеканал "Россия 24".