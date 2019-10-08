Нобелевскую премию по физике получили американский ученый Джеймс Пиблз, швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор, сообщает телеканал Россия 24.

Нобелевскую премию по физике получили американский ученый Джеймс Пиблз, швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор, сообщает телеканал "Россия 24".Профессор Принстонского университета Пиблз удостоился Нобелевки за формирование основ нынешнего понимания Вселенной, ее существования от Большого взрыва и до сегодняшнего дня.Кело и Майор открыли первую экзопланету 51 Пегаса. Их исследования произвели настоящий переворот в астрономии. После чего были найдены около 4000 космических объектов, похожих на Землю.Размер Нобелевской премии в 2019 году превышает 1 миллион долларов. Половину этой суммы получит Пиблз. Остальное достанется Кело и Майору.