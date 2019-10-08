В центре Москвы открыли магазин Team Putin, что значит Команда Путина. По словам организаторов проекта, старт продаж запустили специально в день рождения президента.

В центре Москвы открыли магазин Team Putin, что значит "Команда Путина". По словам организаторов проекта, старт продаж запустили специально в день рождения президента.Бутик на Большой Дмитровке этим вечером – пожалуй, одно из самых патриотичных и модных мест Москвы. Тренчи, поясные сумки, шелковые блузки, юбки миди в стиле 70-х — все это среди изобилия сегодня могло бы потеряться, если бы не новый тренд."Это неформальное общественное движение, и каждый может создать любой проект. Будь то написание песни, литературное произведение или даже коллекция. Это круто — привлекать внимание к новым дизайнерам, к нашему культурному наследию, показывать его и говорить, что так тоже можно делать. Делать круто и качественно", — комментирует PR-директор AIZEL Артур Ефремов.В магазине представлены плащ с гербом Российской Федерации на спине, толстовка с портретом президента, рубашки с надписью Team Putin и принтами с полюбившимися героями мультфильмов детства.Лейтмотивом для создания не только части капсульной коллекции, но и дизайна интерьера стали изображения героев мультипликационных фильмов студии "Союзмультфильм". Здесь мы видим героя мультфильма "Шайбу! Шайбу!", волка из "Ну, погоди!" и кота из "Возвращение блудного попугая".Чтобы законно использовать изображения персонажей, магазин подписал лицензионный договор со студией на один год. Работать в таком формате бутик будет недолго. Под "президентской" вывеской он просуществует месяц. Но, по словам гостей, посыл, который дизайнеры хотели привнести в эту коллекцию, публика успеет понять."Нас и тут неплохо кормят. Мне кажется, это будет бестселлер. Потому что все это с тонким юмором. Наши спортсмены 100 процентов будут носить. Есть дождевик классный с нашим гербом. Он великолепный. Я бы носил", — делятся впечатлениями Яна Рудковская и Евгений Плющенко.Впрочем, в коллекции не только верхняя одежда, но и интерьерные подушки с принтами 20-30-х годов художников-авангардистов. Они, кстати, разошлись, что называется, как горячие пирожки. Первый из покупателей забрал всю партию в день открытия."Потому что мы испытываем дефицит в отечественном, в нашем. То, что мы видели в детстве, с чем мы живем. И, конечно же, то, что дает нам чувство самодостаточности", — отмечает покупатель Олег Репенко.Русская культура не в первый раз становится объектом вдохновения художников и дизайнеров. И речь идет не только об отечественных умельцах. Сегодня многие европейские модельеры создают поистине "русские" коллекции с использованием элементов традиционных народных промыслов: вышивка, золотое шитье, кружевоплетение и роскошные аксессуары.Быть может, и эти наряды будут представлять российские модельеры на престижных европейских показах.