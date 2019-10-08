Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян приехала в Армению. Звезда приехала со своими детьми и окрестила их в духовном центре Армянской апостольской церкви — Эчмиадзинском монастыре.

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян приехала в Армению. Основная цель визита — участие во Всемирном конгрессе информационных технологий, передает телеканал "Россия 24".Но, по информации местных СМИ, звезда приехала со своими детьми и окрестила их в духовном центре Армянской апостольской церкви — Эчмиадзинском монастыре. Крестным отцом стал один из дьяконов.В день прилета Кардашьян поделилась своими эмоциями, написала, что очень рада всех видеть и не может заснуть от волнения.Это не первый визит телезвезды в Армению. В 2015 году Ким Кардашьян вместе со своим не менее знаменитым мужем, рэпером Канье Уэстом, уже приезжала в страну, чтобы познакомиться с историей своих предков.