Не так давно принц Гарри подал в суд на несколько британских таблоидов, материалы которых серьезно подорвали репутацию его супруги. Правда, из-за этого Меган Маркл вскоре придется вытерпеть еще один крупный удар судьбы.

Не так давно принц Гарри подал в суд на несколько британских таблоидов, материалы которых серьезно подорвали репутацию его супруги. Правда, из-за этого Меган Маркл вскоре придется вытерпеть еще один крупный удар судьбы.Все началось с того, что в прессу просочилось личное письмо герцогини к ее отцу. Журналисты сильно извратили его содержание, из-за чего рейтинг монаршей особы начал стремительно падать. Ее муж не выдержал такого откровенного издевательства и подал на писак в суд, после чего выяснилось, что выдержки из письма отдал в распоряжение корреспондентов лично отец Маркл.Теперь же в рамках судебных разбирательств два близких человека должны будут встретиться на заседании. Их вызовут для перекрестного допроса, и судя по настроению , он вряд ли скажет что-то хорошее о своей дочери. Родные будут вынуждены дать показания в суде. Как издание Mirror, все это будет происходить под присягой.Подобные "выходы в свет" могут спровоцировать грандиозные скандал в королевской семье. Эксперты уверены, что после заседания суда репутация и без того уже не раз оскандалившейся Меган Маркл будет просто уничтожена. А ведь принц Гарри намерен судится именно за честь и достоинство своей супруги.Ранее, он отмечал, что "истории повторится". Герцог утверждал, что из-за преследований журналистов погибла его мать – принцесса Диана. Венценосная особа скрывалась от нападок сотрудников прессы в Париже. В роковой день леди Ди ехала на машине вместе со своим другом, которого сплетни пророчили ей в любовники. Водитель не справился с управлением, и автомобиль влетел в ограждение моста."Самый глубокий страх – это повторение той давней истории. Потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил," – говорил герцог Сассекский.