В России выросло число граждан, экономящих энергоресурсы. За расходом энергоресурсов следит каждый второй россиянин.

Тщательно контролируют расход энергоресурсов и стараются экономить потрбление 57% участников опроса, проведенного ВИЦОМ. За три года показатель вырос на 15%.Чаще всего за расходами следят люди старших возрастов – от 45 лет. Экономно тратят воду, газ и электричество в основном жители малых городов и сел.33% опрошенных следят за потреблением энергоресурсов периодически; как правило, это люди в возрасте от 18 до 34 лет, половина из них живет в Москве или Петербурге.9% россиян не следят за потреблением энергоресурсов – за три года их стало на 9% меньше.Следить за энергоресурсами россиян заставляет желание сэкономить деньги (79% опрошенных), сэкономить природные ресурсы (15%) и привычка (14%).