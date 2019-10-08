Астролог Алеся Ковалева читает каждого человека как открытую книгу. По просьбе Дни.ру она составила портрет Веры Алдониной дочери покойной певицы Юлии Началовой. В декабре девочке исполнится 13 лет.

Астролог Алеся Ковалева читает каждого человека как открытую книгу. По просьбе "Дни.ру" она составила портрет Веры Алдониной дочери покойной певицы Юлии Началовой. В декабре девочке исполнится 13 лет."Верочку я бы охарактеризовал как "кипяток" из-за ее высокой чувствительности и бурных реакции, – говорит астролог. – Она яркая, энергичная, прямолинейна в своих высказываниях и очень трепетная к теме своего Я. Ей крайне важно гордиться результатом своих действиях, ибо это отражение ее самой"."Такие люди абсолютно не терпят унижения ни в каком виде, готовы подчиняться только если уважают, – продолжает специалист. – Верочка придает большое значение поддержке близких, но не терпит, когда над ней висят, рутина также дается ей весьма сложно. Поэтому с обучением могут возникать определенные сложности ввиду того, что для нее важно схватить лишь основную суть, не вникая в детали."Семье Веры крайне важно выбрать правильного преподавателя, которого девочка будет уважать, – советует эксперт. – Агрессия и давление здесь не работают, скорее, наоборот, порождают ответную негативную реакцию и подливают масла в огонь. Близким в сложные моменты ее лучше не трогать и просто молча быть рядом, давать время успокоиться. Ее базовая бессознательная потребность – быть первой и самой лучшей, поэтому очень болезненно относится к критике на свой счет"."Девочка творческая, с хорошей реакцией на красоту и гармонию, зачастую у таких людей проявляются таланты и способности к музыке и искусству, а также присутствует мелодичный и приятный голос. Несмотря на чувство собственного достоинства и природное обаяние, девочка может быть склонна к грусти и ощущать себя очень одинокой. Задача окружения – как можно чаще хвалить ее, показывать свою любовь и признавать успехи", – уверена Алеся."В качестве профессиональной сферы я бы предложила обратить внимание на творческие направления – шоу-бизнес, рекламу, организацию праздников и мероприятия, а также любые направления, исключающие рутину, но подразумевающие яркую демонстрацию себя", – заключила Ковалева.