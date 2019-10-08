Здесь, после того, как отремонтировали крышу - стали протекать стены.
Обычно соседи завидуют тем домам, которые попадают в программу капитальных ремонтов. Но только не на улице Лермонтова в областном центре. Здесь, после того, как отремонтировали крышу - стали протекать стены. А дождливая осень уже наступила.
После капремонта крыши - стало замыкать электропроводку. Чудом до сих пор не случилось пожара. Дому номер 30Б по улице Лермонтова ровно 70 лет. В прошлом году по программе капитального ремонта, в нем перекрыли крышу. Но стало только хуже. Вода с новой крыши стала течь прямо по стенам. В квартирах начались короткие замыкания.
Юлия Шумкина, пенсионерка: "Мало того, что штукатурка облетела с наружней стороны - с внутренней мне замкнуло проводку. Мне ее пришлось делать за свой счет. Ну и боюсь, что весной начнут кирпичи вылетать."
На весь двухподъездный дом - всего две водосточные трубы. В результате дождевые и талые воды льются по стенам и этого и соседнего с ним дома. Смывая краску вместе со штукатуркой. Жильцы за свои деньги переклеивают обои. И ждут - что в сырой сезон все повторится снова.
Леонид Аренкин, пенсионер: "А с трубами водосточными - вот в этих коленах замерзает вода. Лед, все. Пытаюсь сбить, палку, чем-то отбиваю - бесполезно. И вода течет по стенке. Стенка, видите, отваливается. Отваливается стенка, киснет все."
Работы были выполнены иногородним подрядчиком - фирмой из Брянска. Ее табличка уже успела раскиснуть в насквозь промокшем палисаднике дома. Еще в феврале жители обратились с жалобой в Фонд капитального ремонта жилья. Встретились с подрядчиком. Им сказали, что все дело в некачественном проекте реконструкции крыши. Но пообещали, что все проблемы будут решены.
Алексей Завражнов, старший по дому: "Подрядчик обещал в течение теплого времени года, значит, это дело устранить. И с тех пор как бы вот ждем, когда он устранит. Но теплое время уже практически на исходе."
В Фонде капитального ремонта жилья нам пока никак ситуацию не прокомментировали. Не оказалось на месте замгендиректора по строительству. Тем временем, на днях во Владимире уже шел мокрый снег. И старый дом с проблемной крышей в ужасе ждет зимы.
Михаил Язынин, Александр Парфенов, "Вести"- Владимир"