Здесь, после того, как отремонтировали крышу - стали протекать стены.

Обычно соседи завидуют тем домам, которые попадают в программу капитальных ремонтов. Но только не на улице Лермонтова в областном центре. Здесь, после того, как отремонтировали крышу - стали протекать стены. А дождливая осень уже наступила.После капремонта крыши - стало замыкать электропроводку. Чудом до сих пор не случилось пожара. Дому номер 30Б по улице Лермонтова ровно 70 лет. В прошлом году по программе капитального ремонта, в нем перекрыли крышу. Но стало только хуже. Вода с новой крыши стала течь прямо по стенам. В квартирах начались короткие замыкания.Юлия Шумкина, пенсионерка: "Мало того, что штукатурка облетела с наружней стороны - с внутренней мне замкнуло проводку. Мне ее пришлось делать за свой счет. Ну и боюсь, что весной начнут кирпичи вылетать."На весь двухподъездный дом - всего две водосточные трубы. В результате дождевые и талые воды льются по стенам и этого и соседнего с ним дома. Смывая краску вместе со штукатуркой. Жильцы за свои деньги переклеивают обои. И ждут - что в сырой сезон все повторится снова.Леонид Аренкин, пенсионер: "А с трубами водосточными - вот в этих коленах замерзает вода. Лед, все. Пытаюсь сбить, палку, чем-то отбиваю - бесполезно. И вода течет по стенке. Стенка, видите, отваливается. Отваливается стенка, киснет все."Работы были выполнены иногородним подрядчиком - фирмой из Брянска. Ее табличка уже успела раскиснуть в насквозь промокшем палисаднике дома. Еще в феврале жители обратились с жалобой в Фонд капитального ремонта жилья. Встретились с подрядчиком. Им сказали, что все дело в некачественном проекте реконструкции крыши. Но пообещали, что все проблемы будут решены.Алексей Завражнов, старший по дому: "Подрядчик обещал в течение теплого времени года, значит, это дело устранить. И с тех пор как бы вот ждем, когда он устранит. Но теплое время уже практически на исходе."В Фонде капитального ремонта жилья нам пока никак ситуацию не прокомментировали. Не оказалось на месте замгендиректора по строительству. Тем временем, на днях во Владимире уже шел мокрый снег. И старый дом с проблемной крышей в ужасе ждет зимы.Михаил Язынин, Александр Парфенов, "Вести"- Владимир"