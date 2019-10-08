"... к сожалению, в 15 лауреатов мне попасть не удалось. Но я приобрел опыт."

Всероссийский конкурс "Учитель года в России" прошел в Грозном Чеченской республики. Один из участников - владимирский педагог Артем Мишулин. Он учит детей биологии и географии в 35 гимназии. И поделился с "Вестями" впечатлениями о конкурсе.Артем Мишулин, педагог 35 гимназии, г.Владимир: "85 участников со всей страны собрались и продемонстрировали свои лучшие находки, самые интересные идеи. Я выглядел достойно... Но, к сожалению, в 15 лауреатов мне попасть не удалось. Но я приобрел опыт. И, повторюсь, нашел много интересных друзей, общался с потрясающими людьми, увидел красивые места. И точно конкурс для меня не прошел даром."Артему Мишулину всего 26 лет. Как победитель областного конкурса "Учитель года во Владимирской области", он представлял регион на всероссийском уровне. По его словам, самое интересное задание - открытый урок - на нем лучше всего демонстрировать педагогическое мастерство. В составе комиссии было около 90 человек - это победители прошлых конкурсов, ученые, доктора наук, психологи, педагоги. Из 85 участников в финал прошли только пять учителей. В Кремлевском дворце в Москве победителей определяли по 50-ти критериямВиктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им.Ломоносова, академик РАН, вице-президент РАН: "Лично мой принцип - знания. Насколько учитель владеет предметом. Все мои вопросы, которые я задаю после лекции учителя, связаны с глубоким пониманием профессии, профессионализма и фундаментальными знаниями. Что касается других, я знаю, многие судят по впечатлениям."