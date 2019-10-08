Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль Ярослав Мудрый, танкер Ельня и буксир Виктор Конецкий), следовавших вдоль берегов Великобритании.

Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.Британский корабль сопровождал российский отряд в течение трех дней, уточняет РИА Новости. Его миссия окончится, когда российские корабли покинут воды Британии.Отряд кораблей, осуществляющий дальний поход, покинул Балтийск 1 октября. Он направляется в Индийский океан. Отряд впервые примет участие в учениях "Индра-2019" в акватории Индийского океана. Маневры состоятся с 10 по 19 декабря.Корабли британских ВМС неоднократно сопровождали российские суда в Ла-Манше. Так, в мае 2019 года противолодочный корабль "Североморск" был сопровожден фрегатом HMS Northumberland.