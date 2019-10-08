В такую сумму оценен моральный вред, который теперь предстоит возместить управляющей компании "Аква-Град".

В такую сумму оценен моральный вред, который теперь предстоит возместить управляющей компании "Аква-Град".В феврале этого года сосулька, упавшая с крыши дома на проспекте Ленина, разбила голову пешеходу - сообщает сайт айковров. Мужчиу на скорой доставили в больницу. Там травмы и сотрясение мозга зарегистрировали. Всему виной - ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей компанией - решил суд. Пострадавший обратился с иском на 50 т.р. Его требования - частично - удовлетворили.