Футбольный клуб Краснодар отверг предложение дортмундской Боруссии по приобретению нападающего российской команды Магомеда Шапи-Сулейманова. Представители немецкого клуба предлагали за футболиста свыше 20 миллионов евро.

Футбольный клуб "Краснодар" отверг предложение дортмундской "Боруссии" по приобретению нападающего российской команды Магомеда Шапи-Сулейманова. Представители немецкого клуба предлагали за футболиста свыше 20 миллионов евро."Летом "Краснодару" делали предложение на сумму свыше 20 миллионов евро за Сулейманова, но в клубе не рассматривают его продажу ни в один из клубов, — заявил источник, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Дело не в финансах. В клубе хотят, чтобы Шапи сначала окреп, а уже потом он перебирался в европейский клуб".Напомним, что Сулейманов является воспитанником клубной академии "Краснодара". За основную команду он дебютировал в июле 2017 года. С тех пор он провел за "быков" 38 матчей, в которых отличился 12 голами.