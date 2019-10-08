Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. У президента Белоруссии Александра Лукашенко, как оказалось, на этот счет другое мнение. На международном форуме Минский диалог Батька фактически обвинил Россию в войне против Украины.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. У президента Белоруссии Александра Лукашенко, как оказалось, на этот счет другое мнение. На международном форуме "Минский диалог" Батька фактически обвинил Россию в войне против Украины.
На протяжении последних пяти лет Москва отрицает свое
участие в конфликте в соседней стране. Запад думает иначе, вводя против России
экономические санкции.
"Сюрприз" прилетел оттуда, откуда в Кремле явно не
ожидали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого многие считают
главным союзником нашей страны, неожиданно согласился с позицией США и ЕС.
Москва с 2014 года ведет конфликт с Киевом на территории
Донбасса, заявил белорусский лидер на международном форуме "Минский
диалог". "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и
Украины", – объявил Лукашенко.
В Кремле слова "главного союзника России"
поспешили опровергнуть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе. Да и
вообще, добавил представитель Кремля, главное – помочь Украине, а не
разбираться кто кого и кем считает.
Вообще, на "Минском диалоге" отметился
весьма любопытной речью. Батька предостерег Россию и Запад от дальнейшего
ухудшения отношений и не исключил начала ядерного конфликта.
Прошелся белорусский лидер и по украинской проблематике.
Лукашенко прокомментировал очередную пробуксовку с выполнением минских
соглашений. Накануне националисты сорвали отвод войск в Донбассе и начали
угрожать президенту Владимиру Зеленскому.
Батька призвал другие страны поддержать лидера Незалежной в трудную минуту.
Если Зеленского свергнут, то к власти придут менее адекватные люди, предупредил
.