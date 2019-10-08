Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. У президента Белоруссии Александра Лукашенко, как оказалось, на этот счет другое мнение. На международном форуме Минский диалог Батька фактически обвинил Россию в войне против Украины.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. У президента Белоруссии Александра Лукашенко, как оказалось, на этот счет другое мнение. На международном форуме "Минский диалог" Батька фактически обвинил Россию в войне против Украины.На протяжении последних пяти лет Москва отрицает своеучастие в конфликте в соседней стране. Запад думает иначе, вводя против Россииэкономические санкции."Сюрприз" прилетел оттуда, откуда в Кремле явно неожидали. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого многие считаютглавным союзником нашей страны, неожиданно согласился с позицией США и ЕС.Москва с 2014 года ведет конфликт с Киевом на территорииДонбасса, заявил белорусский лидер на международном форуме "Минскийдиалог". "И не надо после меня говорить, что это не конфликт России иУкраины", – объявил Лукашенко.В Кремле слова "главного союзника России"поспешили опровергнуть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковзаявил, что Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе. Да ивообще, добавил представитель Кремля, главное – помочь Украине, а неразбираться кто кого и кем считает.Вообще, на "Минском диалоге" отметилсявесьма любопытной речью. Батька предостерег Россию и Запад от дальнейшегоухудшения отношений и не исключил начала ядерного конфликта.Прошелся белорусский лидер и по украинской проблематике.Лукашенко прокомментировал очередную пробуксовку с выполнением минскихсоглашений. Накануне националисты сорвали отвод войск в Донбассе и началиугрожать президенту Владимиру Зеленскому.Батька призвал другие страны поддержать лидера Незалежной в трудную минуту.Если Зеленского свергнут, то к власти придут менее адекватные люди, предупредил