В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским Спартаком. Красно-белые на выезде добились непростой победы в овертайме со счетом 3:2.

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским "Спартаком". Красно-белые на выезде добились непростой победы в овертайме со счетом 3:2.Уже к 19-й минуте встречи гости забросили в ворота соперника две безответные шайбы. За спартаковцев отличились Дмитрий Вишневский и Робин Газл. Оба гола были забиты в большинстве.Однако удержать преимущество в счете команде Олега Знарка не удалось. Антон Бурдасов и Владимир Ткачев восстановили статус-кво. Больше до конца основного времени матча командам отличиться не удалось. А в овертайме Мартиньш Карсумс принес победу гостям.В другой встрече дня подмосковный "Витязь" на выезде оказался сильнее рижского "Динамо" со счетом 2:1.