Звезда шоу Дом-2 посоветовала юным девушкам не гнаться за легкими деньгами. Ксения Бородина считает, что за красивой картинкой в Инстаграм может скрываться малопривлекательная реальность.

Звезда шоу "Дом-2" посоветовала юным девушкам не гнаться залегкими деньгами. Ксения Бородина считает, что за красивой картинкой в "Инстаграм"может скрываться малопривлекательная реальность.Телеведущая, общаясь с подписчиками в микроблоге, предостерегла15-летних девушек от возможных ошибок. По словам Ксении Бородиной, сейчас юнымособам очень легко сбиться с правильного пути, ведь примером для них зачастуюявляются "инстадивы" – девушки, которые, не имея богатого папы и хорошей работы,в свои 20 лет умудряются жить роскошно.И в итоге, насмотревшись на красивые фотографии в соцсетях,девушки тоже стремятся к такому существованию. "Хотят частных бортов,дорогих отелей, сумочек Диор, часы ролики. Это все очень круто, но они не хотятпроходить сложный путь, институт, практику на работе, потом добиваться высокойдолжности с помощью побед и неудач, приобретая хороший опыт", – рассудила .По мнению звезды шоу "Дом-2" такие девушки становятся эскортницами,по сути, проститутками, жизнь которых обеспечивают богатые клиенты. "Думая, чтоэто фото с сумкой в руке, покроет тот стыд и ту боль, которую ей пришлосьиспытать… Наверно потом спустя время им уже не стыдно и не больно, даже совестьможно купить", – отметила .Телеведущая уверена, что счастливая семья и достойная работа– это лучше, чем яркие фото в "Инстаграм". Более того, не имея атрибутовроскоши можно прожить очень счастливую, наполненную всеми красками жизнь."А не стремиться скорее попасть в чат эскортниц и летать в Дубай с толстыми мужиками, показывая "якобы" красивую жизнь в Инсте, а на деле быть несчастными людьми. Лучше меньше зарабатывать, но быть настоящими и чистыми", – написала звезда шоу "Дом-2" в личном аккаунте "Инстаграм".