Звезда шоу Дом-2 посоветовала юным девушкам не гнаться за
легкими деньгами. Ксения Бородина считает, что за красивой картинкой в Инстаграм
может скрываться малопривлекательная реальность.
Звезда шоу "Дом-2" посоветовала юным девушкам не гнаться за
легкими деньгами. Ксения Бородина считает, что за красивой картинкой в "Инстаграм"
может скрываться малопривлекательная реальность.
Телеведущая, общаясь с подписчиками в микроблоге, предостерегла
15-летних девушек от возможных ошибок. По словам Ксении Бородиной, сейчас юным
особам очень легко сбиться с правильного пути, ведь примером для них зачастую
являются "инстадивы" – девушки, которые, не имея богатого папы и хорошей работы,
в свои 20 лет умудряются жить роскошно.
И в итоге, насмотревшись на красивые фотографии в соцсетях,
девушки тоже стремятся к такому существованию. "Хотят частных бортов,
дорогих отелей, сумочек Диор, часы ролики. Это все очень круто, но они не хотят
проходить сложный путь, институт, практику на работе, потом добиваться высокой
должности с помощью побед и неудач, приобретая хороший опыт", – рассудила .
По мнению звезды шоу "Дом-2" такие девушки становятся эскортницами,
по сути, проститутками, жизнь которых обеспечивают богатые клиенты. "Думая, что
это фото с сумкой в руке, покроет тот стыд и ту боль, которую ей пришлось
испытать… Наверно потом спустя время им уже не стыдно и не больно, даже совесть
можно купить", – отметила .
Телеведущая уверена, что счастливая семья и достойная работа
– это лучше, чем яркие фото в "Инстаграм". Более того, не имея атрибутов
роскоши можно прожить очень счастливую, наполненную всеми красками жизнь.
"А не стремиться скорее попасть в чат эскортниц и летать в Дубай с толстыми мужиками, показывая "якобы" красивую жизнь в Инсте, а на деле быть несчастными людьми. Лучше меньше зарабатывать, но быть настоящими и чистыми", – написала звезда шоу "Дом-2" в личном аккаунте "Инстаграм".