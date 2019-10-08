Ей стала ООО «Жилищная компания»

7 октября во Владимире прошло награждение лучших управляющих компаний области. В конкурсе принимали участие 138 компаний, лучшей из которых оказалась ООО «Жилищная компания».В соревновании, организованным «ЭнергосбыТ Плюс» могли участвовать лишь компании, не имеющие долгов за энергоресурсы. В «Энергосбыте» подчеркивают, что таким образом хотят подчеркнуть, что они обращают внимание не только на проблемные компании, деньги с которых приходится добиваться через суд, но и поощряют тех, кто исправно справляется со своей работой.В этом году лучшей управляющей компанией области стала ООО «Жилищная компания», под управлением которой 27 домов старого жилого фонда. За победу в конкурсе организации достался главный приз – сертификат на установку детской площадки.