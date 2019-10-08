Телеведущая Алена Водонаева высказалась об отношениях эпатажного артиста и его возлюбленной-фигуристки. По ее словам, Никита Джигурда абсолютно непредсказуем.

Телеведущая Алена Водонаева высказалась оботношениях эпатажного артиста и его возлюбленной-фигуристки. По ее словам,Никита Джигурда абсолютно непредсказуем.Блогер прокомментировалановость о свадьбе актера с избранницей. Они отметила, что в планах"молодоженов" – церемония в шотландском замке в двенадцатую годовщину их отношений.Водонаева констатировалатот факт, что у звездной пары есть повод порадовать себя. Она напомнила, чтонедавно парижский суд подтвердил право Никиты Джигурды на многомиллионное наследство подругисемьи Людмилы Браташ, которая погибла в 2016 году. Борьба за наследство ссестрой Браташ длилась три с половиной года."Джигурда и Анисинасовсем не пытаются строить из себя святош и откровенно признаются, что свадьбав шотландском замке – награда за испытания, которые им пришлось пережить из-задлительных судебных разбирательств", – отметила Водонаева в колонке . Журналистдобавила, что – феномен российского шоу-бизнеса.По словам экс-участницы шоу"Дом-2", главная его суперспособность – это то, что он абсолютно непредсказуем,"отчего становится немного не по себе". Водонаева призналась, что ей очень труднопонять, когда артист искренен, а когда шутит. "Но я верю в страсть и романтикумежду ним и Анисиной. О любви к ней он говорит правдоподобно, хоть и слишкомцветисто, на мой вкус", – высказал свое мнение об отношениях пары теледива.Алена Водонаева заявила,что считает и Марину Анисину артистами жанра ток-шоу. По еесловам, у таких персонажей нет армии преданных поклонников, которые будутслушаться их советов в соцсетях, но в этом есть и плюсы. "Им не грозитразонравиться аудитории. Что бы он ни придумал, это будут обсуждать, но неосуждать. Ибо всем в глубине души – по фигу", – резюмировала знаменитость.