Телеведущая Алена Водонаева высказалась об
отношениях эпатажного артиста и его возлюбленной-фигуристки. По ее словам,
Никита Джигурда абсолютно непредсказуем.
Телеведущая Алена Водонаева высказалась об
отношениях эпатажного артиста и его возлюбленной-фигуристки. По ее словам,
Никита Джигурда абсолютно непредсказуем.
Блогер прокомментировала
новость о свадьбе актера с избранницей. Они отметила, что в планах
"молодоженов" – церемония в шотландском замке в двенадцатую годовщину их отношений.
Водонаева констатировала
тот факт, что у звездной пары есть повод порадовать себя. Она напомнила, что
недавно парижский суд подтвердил право Никиты Джигурды на многомиллионное наследство подруги
семьи Людмилы Браташ, которая погибла в 2016 году. Борьба за наследство с
сестрой Браташ длилась три с половиной года.
"Джигурда и Анисина
совсем не пытаются строить из себя святош и откровенно признаются, что свадьба
в шотландском замке – награда за испытания, которые им пришлось пережить из-за
длительных судебных разбирательств", – отметила Водонаева в колонке . Журналист
добавила, что – феномен российского шоу-бизнеса.
По словам экс-участницы шоу
"Дом-2", главная его суперспособность – это то, что он абсолютно непредсказуем,
"отчего становится немного не по себе". Водонаева призналась, что ей очень трудно
понять, когда артист искренен, а когда шутит. "Но я верю в страсть и романтику
между ним и Анисиной. О любви к ней он говорит правдоподобно, хоть и слишком
цветисто, на мой вкус", – высказал свое мнение об отношениях пары теледива.
Алена Водонаева заявила,
что считает и Марину Анисину артистами жанра ток-шоу. По ее
словам, у таких персонажей нет армии преданных поклонников, которые будут
слушаться их советов в соцсетях, но в этом есть и плюсы. "Им не грозит
разонравиться аудитории. Что бы он ни придумал, это будут обсуждать, но не
осуждать. Ибо всем в глубине души – по фигу", – резюмировала знаменитость.