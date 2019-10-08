Знаменитая исполнительница Юлия Ковальчук призналась в любви к своему возрасту. Она отметила, что женщины после 30-ти приобретают особую магию.

Знаменитая исполнительница Юлия Ковальчук призналась в любви к своему возрасту. Она отметила, что женщины после 30-ти приобретают особую магию.Несмотря на свои 36, Юлия продолжает оставаться одной из красивейших женщин в мире российского шоу-бизнеса. На своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" знаменитость рассказала, что ни в коем разе не опасается цифр в паспорте и не считает нужным скрывать свой возраст от других."Как же я люблю свой возраст, полный осмысленности, свободы, живости и даже в чем-то мудрости) Даже в чем-то, потому что есть у кого учиться и к чему стремиться (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", – написала исполнительница под своей публикацией.Она также подчеркнула, что возраст не пугает ее, но заставляет задуматься об ответственности и значимости. Впрочем, Ковальчук заметила, что после 30-ти лет у женщины появляется особая магия и шарм. Когда уже выветрилась подростковая непосредственность, свойственная более младшей возрастной категории."Эта особая женская уверенность и магия , которая не в прическе , вырезе декольте и размере груди, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30-ти)! В общем, девочки за Нас)!", – подытожила Юлия.В свою очередь поклонники выразили свое согласие со знаменитостью. Многие отметили, что после того, как переходишь этот возрастной порог, жизнь только начинается: "Согласна!Очень люблю свои 35🌹и ощущение совершенно не такие как было в 20-25", "Все еще молодая и красивая, но уже не дура", "Какое замечательное ощущение 🌸🌸как важно сохранять его всегда 🌸в любом возрасте😊ведь это наша жизнь".