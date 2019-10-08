Старшая дочь Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте недавно опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На него моментально отреагировал супруг Примадонны – Максим Галкин.

Старшая дочь Аллы Пугачевой – Кристина Орбакайте недавно опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На него моментально отреагировал супруг Примадонны – Максим Галкин.На снимке исполнительница предстала в вечернем платье бледно-пурпурного цвета и пиджаке приглушенного тона. Видно, что подол ее наряда крутится. Судя по всему, певица специально крутилась ради кадра, чтобы запечатлеть юбку в движении. Завершил нежный аутфит макияж пастельных тонах и волосы, которые ниспадали на плечи Кристины мягкими локонами."Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а жизнь в нем – лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, попробуй лишь только взглянуть между строк, – процитировала артистка слова Михаила Жванецкого.Многие фолловеры пришли в восторг от увиденного. Но самым первым оказался хвалебный комментарий от отчима Кристины – Максима. "Красотка!", – написал юморист. Но Орбакайте, в свою очередь, так и не удосужилась ответить Галкину.Зато с его высказыванием согласились поклонники. "Миллион раз соглашусь с вами, Максим. Самая стильная, самая красивая, самая талантливая, самая умная!", "Наш лучик солнца", "Всегда прекрасна", "Интересный образ. Совершенно новый", "Шикарная!", "Наша королева!", "Кристина – достойная дочь, достойной мамы!", – писали восхищенные пользователи Сети.