Трехкратная чемпионка мира, легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во главе с Дмитрием Шляхтиным должно уйти в отставку.

Трехкратная чемпионка мира, легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во главе с Дмитрием Шляхтиным должно уйти в отставку." У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА, – написала Ласицкене в социальной сети Instagram. – У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2.03 подошел и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я там буду одна... На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года.Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой "профессионализм" на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды – руководство ВФЛА должно уйти в отставку.Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила.Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист) команда в Дохе была бы еще сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, я – за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации. На данном этапе и в нынешней ситуации это должна быть молодежь.Я не собираюсь встречаться и что-то обсуждать с господином Шляхтиным. Моя позиция давно уже четко обозначена", – подытожила российская спортсменка.Напомним, на завершившемся чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой планеты в прыжках в высоту. На первенстве мира она взяла высоту в два метра и четыре сантиметра.Посмотреть эту публикацию в Instagram1. У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА. У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2.03 подошёл и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я там буду одна... На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года. 2. Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой «профессионализм» на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку. 3. Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила. 4. Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист) команда в Дохе была бы еще сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, я — за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации. На данном этапе и в нынешней ситуации это должна быть молодежь. 5. Я не собираюсь встречаться и что-то обсуждать с господином Шляхтиным. Моя позиция давно уже четко обозначена. #trackandfield #cska #highjump #nikeПубликация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria) 7 Окт 2019 в 1:57 PDT