Маршрутное такси въехало в стоящий большегруз в Курске в понедельник вечером, после этого в него врезался легковой автомобиль. По предварительным данным, двое человек погибли, еще пятеро получили различные травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Маршрутное такси въехало в стоящий большегруз в Курске в понедельник вечером, после чего в него врезался легковой автомобиль.По предварительным данным, двое человек погибли, еще пятеро получили различные травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курского МЧС, в момент ДТП в маршрутке находились десять человек.Полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия.