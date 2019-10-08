Женщину и ее сына вынесли из горящего здания пожарные

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Микрорайон, д. 32а, поступило накануне, около половины седьмого вечера. Позвонила жительница дома, сказала, из соседней квартиры пахнет дымом. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. 4 и 5 этажи многоквартирного дома были сильно задымлены. пожарные начали эвакуацию жителей. Пробравшись внутрь помещения, охваченного дымом, пожарные обнаружили на кровати женщину (1970 г.р.) и ее сына (2004 г.р.), оба были уже без сознания.Сотрудники МЧС незамедлительно вынесли пострадавших на улицу и передали врачам "скорой помощи". В настоящее время спасенные с диагнозом отравление угарным газом находятся в Центральной городской больнице.Через полчаса пожар был полностью ликвидирован. В огне пострадало имущество и внутренняя отделка комнаты на площади 10 кв. мПричины возгорания выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области