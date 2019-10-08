Между Москвой и Смоленском РЖД запускает поезда версии премиум. Состав из десяти вагонов будет включать в себя несколько классов комфортности. Новый электропоезд заменит часть рейсов, которые выполняют нынешние Ласточки.

Между Москвой и Смоленском РЖД запускает поезда версии "премиум". Состав из десяти вагонов будет включать в себя несколько классов комфортности. Новый электропоезд заменит часть рейсов, которые выполняют нынешние "Ласточки".Как сообщает ГТРК "Смоленск", главная отличительная особенность новой "Ласточки" — это несколько классов обслуживания, в том числе эконом и бизнес-класс. В составе будут вагоны для комфортного передвижения маломобильных граждан. Они оборудованы подъемными механизмами посадки и высадки на низких платформах, местами с ремнями безопасности и кнопками вызова, а также специальными туалетными модулями.Отметим, что в новом электропоезде предусмотрена возможность путешествовать с домашними животными.