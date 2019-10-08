Румынский специалист Мирча Луческу не против поработать в ближайшее время с московским Динамо. О желании 74-летнего тренера возглавить бело-голубых сообщил его агент Аркадий Запорожану.

Румынский специалист Мирча Луческу не против поработать в ближайшее время с московским "Динамо". О желании 74-летнего тренера возглавить бело-голубых сообщил его агент Аркадий Запорожану."Мирча наблюдал за бело-голубыми последние месяцы. "Динамо" обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. О дедлайне в переговорах речи пока не идет", – цитирует Запорожану Чемпионат.com.Напомним, что ранее московское "Динамо" досрочно расторгло соглашение с Дмитрием Хохловым. В настоящий момент руководство бело-голубых ищет нового наставника.