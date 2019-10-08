Бывшая Мисс Москва Оксана Воеводина рассказала, что была вынуждена продать на четвертом месяце беременности обручальное кольцо за 16 миллионов рублей, чтобы оплатить медицинские счета. В противном случае девушка рисковала потерять ребенка.

Бывшая "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала, что была вынуждена продать на четвертом месяце беременности обручальное кольцо за 16 миллионов рублей, чтобы оплатить медицинские счета. В противном случае девушка рисковала потерять ребенка.Брак Воеводиной с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V был ярким, но коротким. В ноябре 2018 года они поженились, а уже в январе 2019-го решили расстаться, когда "Мисс Москва" находилась на четвертом месяце беременности.Как сообщает Daily Mail, Воеводина была вынуждена продать дорогостоящее обручальное кольцо в три раза дешевле, поскольку отчаянно нуждалась в деньгах. Роскошное украшение было создано ювелиром Джейкобом Арабо и обошлось Мухаммаду V в 203 тысячи фунтов (16 миллионов рублей). По словам бывшей "Мисс Москвы", продать подарок она решила для того, чтобы оплатить медицинские счета в Швейцарии, иначе рисковала потерять ребенка.Ранее сообщалось, что Воеводина выдвинула баснословные требования по отношению к экс-королю Малайзии. 27-летняя девушка запросила у него дом в Лондоне за 640 миллионов рублей, квартиру в Москве за 96 миллионов, а также ежемесячное содержание на сына Леона в размере 1,9 миллиона. Мухаммад V, в свою очередь, признался, что такие суммы способны разорить весь его род.