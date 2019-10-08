Никас Сафронов был втянут в грандиозный скандал. Художник навлек на себя гнев одной из политических партий, написав портрет голливудской звезды Арнольда Шварценеггера.

Никас Сафронов был втянут в грандиозный скандал. Художник навлекна себя гнев одной из политических партий, написав портрет голливудской звездыАрнольда Шварценеггера.Как оказалось, руководитель петербуржского отделения коммунистической партии СергейМалинкович остался недоволен тем, что американской знаменитости в Севернойстолице устроили радушный прием. На днях легендарный актер выступил там наобразовательном форуме.Малинкович заявил, что Шварценеггер был символом "холоднойвойны и антисоветчины" и всегда презирал Россию. Досталось от партийного лидераи художнику Никасу Сафронову. Живописец встретился с зарубежной звездой иподарил ей портрет, что по словам коммуниста, роняет честь русского мастера.Между тем сам Никас Сафронов не понимает недовольства СергеяМалинковича. По словам художника, не стоит отождествлять актера и персонажей,которых он играл в кино. Живописец подчеркнул, что Арнольд Шварценеггер всегдахорошо отзывался о россиянах. Более того, голливудский артист пошел на политический риск, прилетев в Россию. Знаменитость пытается укрепить отношения между нашимистранами и показать американскому народу русское гостеприимство."Что касается портрета, который я вручил Шварценеггеру вСанкт-Петербурге, то мне его заказали учредители форума. А я, как человекответственный, всегда выполняю взятые на себя обязательства. Во-вторых, я —художник, который не просто выполняет заказы, а который пишет историю. Язапечатлеваю на своих работах знаковых людей эпохи, нашей с вами эпохи", – оправдался в беседе с .По словам живописца, Арнольду Шварценеггеру портрет пришелсяпо душе. Зарубежная знаменитость поблагодарила , заметив, что наполотне выглядит намного моложе. Артист переживал, что может повредить портретпо дороге, так как после Петербурга он отправится не в США, а в Европу.Артист попросил тщательно упаковать презент и доставить прямо к нему домой вШтаты.