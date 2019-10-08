Телеведущая порассуждала о глубинных желаниях людей и их влиянии на успех. Попутно Ксения Собчак призналась, что давно заработала себе на безбедную старость, но дело свое пока бросать не собирается.

Телеведущая порассуждала о глубинных желаниях людей и их влияниина успех. Попутно Ксения Собчак призналась, что давно заработала себе набезбедную старость, но дело свое пока бросать не собирается.Теледиву, как оказалось, всегда интересовали вопросы мотивации.Ксения Собчак не может понять, почему одни люди вгрызаются в жизнь и готовы навсе, чтобы получить успех, признание, славу, а другие ни за какую зарплату, низа какие перспективы не готовы отказаться от возможности поспать в выходные,никогда не отменяют отдых с семьей и отвергают работу, которая требует жертв."Смотрю по сторонам и меня дико пугает сколько вокруг людей,не любящих и не готовых трудиться .... Я уже заработала давно на безбеднуюжизнь, но мне всегда мало, хочу еще и еще, мне всегда интересно развиваться впрофессии, хочу еще и еще, всегда интересно учиться новому, еще и еще (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала КсенияСобчак в личном "Инстаграм".Также теледива задалась вопросами: можно ли стремление куспеху взрастить специально в маленьком человеке и почему часто безамбициозныелюди счастливее и спокойнее чем психопаты-карьеристы? Отметим, что вопросытеледивы не остались без внимания. Подписчики с удовольствием порассуждали на тему,заданную Собчак.Кто-то отметил, что карьеристы в большинстве своем – это невротики,люди, которые находятся в постоянном конфликте с самими собой. причислили именно к таким."Еще и еще" —это не амбиции, а жадность 😉 что в разы хуже, чемповаляться на диване и позволить себе делать то, что реально хочется, а не то,что движет невротиками", – отметила одна из-интернет обывательниц."Думаю дело не всегда в мотивации, а еще и в расстановкеприоритетов. Некоторым важнее быть с семьей, чем построить карьеру. Кто-то нехочет терять здоровье (а оно тоже уходит от напряженной работы), а кто-топросто не нашел то дело, которым ему хочется заниматься всегда, и ночью и днем",– высказался другой подписчик .