В Санкт-Петербурге внедорожник снес человека и перевернулся. Судя по видео, пешеход шел на запрещающий сигнал светофора, а водитель Нивы слишком спешил. Момент аварии запечатлел регистратор очевидца.

Утром в минувшее воскресенье, 6 октября, на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.Мужчина попытался пересечь проезжую часть по "зебре", двигаясь на запрещающий сигнал светофора.Автор видео, находившийся за рулем транспортного средства, из которого и велась съемка, сбросил скорость и попытался привлечь внимание нарушителя звуковым сигналом, но услышан не был.Пешеход сумел пересечь две полосы из трех, после чего был сбит автомобилем "Нива".Человека отбросило в сторону, а внедорожник врезался в ограждение и перевернулся. Машина вылетела тротуар, снесла рекламную конструкцию и вернулась на четыре колеса.Пострадавший выжил и был госпитализирован. Пострадал ли водитель "Нивы" – не уточняется.