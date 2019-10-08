Необычную машину привёз на съёмки Михаил Соловьёв. Этот экземпляр он собрал сам.

Монстр-трак из Кольчугино показали на автомобильном шоу «Россия рулит!» с Николаем Фоменко.Необычную машину привёз на съёмки Михаил Соловьёв. Монстр-трак - это машина с огромными колёсами и впечатляющей мощностью. Этот экземпляр Михаил Соловьёв собрал сам. Кузов взял от 31-й Волги, двигатель от грузового автомобиля «МАЗ», раздатку от «Урала», колёсную базу – от ГАЗ-66, а колеса от комбайна. По правилам конкурса Михаил на свой машине должен был проехать по двум легковушкам и не задеть хрустальные бокалы, расставленные по трассе. К сожалению, выполнить условия не удалось, но машину из Кольчугина зрители точно запомнили."Радио России-Владимир"