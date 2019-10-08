199 новых платформ для подъема инвалидов появилось в московских подъездах в 2019 году. До конца года в домах, где проживают маломобильные граждане, появится еще 54 аналогичных устройства. Так департамент капитального ремонта Москвы на практике решает задачу формирования безбарьерной среды для горожан с ограниченными возможностями.

199 новых платформ для подъема инвалидов появилось в московских подъездах в 2019 году. До конца года в домах, где проживают маломобильные граждане, появится еще 54 аналогичных устройства. Так департамент капитального ремонта Москвы на практике решает задачу формирования безбарьерной среды для горожан с ограниченными возможностями.В зависимости от характеристик подъезда в нем устанавливается одно из двух устройств – либо вертикальная подъемная платформа, а по существу – мини-лифт с ходом до 4 метров, либо подъемник наклонного типа, монтирующийся на ступени лестницы."Для маломобильных граждан, в особенности для одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и трудоустройство за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение. И если новостройки уже при сдаче дома оборудованы подъемными платформами, то в домах старой застройки такие устройства не были предусмотрены. Поэтому в тех подъездах, где живут инвалиды-колясочники, подъемные платформы устанавливаются по их заявкам", – отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.Подать заявку на оборудование своего подъезда подъемником может каждый инвалид. Для этого следует написать заявление в органы социальной защиты по месту жительства, предоставив также сведения о постоянной регистрации по данному адресу и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски.Согласно Жилищному кодексу, чтобы установить в подъезде подъемник, не нужно получать согласия собственников помещений или решения общего собрания жильцов. При неисправности устройства достаточно сообщить о поломке в управляющую компанию, и она будет оперативно устранена.Стоит отметить, что одновременно с установкой подъемников в подъездах проводится целый цикл работ по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Там монтируются пандусы и поручни на входе в подъезд, а также устанавливаются системы визуального и диспетчерского контроля. В результате для вызова подъемника инвалид с помощью специальной кнопки связывается с диспетчером, и тот запускает подъемник, контролируя процесс его работы через камеру видеонаблюдения.Напомним, что установка платформ в столице ведется не первый год. За период с 2011 по 2018 годы департамент капитального ремонта смонтировал в подъездах 1043 подъемных платформы для инвалидов-колясочников.