Посреди улицы в Москве забил фонтан высотой в несколько этажей.

Посреди улицы в Москве забил фонтан высотой в несколько этажей. Это произошло из-за прорванного водопровода на 1-й Брестской улице. Водяной столб заблокировал движение по двум полосам дороги.Посмотреть эту публикацию в Instagram1 БрестскаяПубликация от Andrey VlkV (@nirvana6500__) 7 Окт 2019 в 1:40 PDTАварию ликвидировали за полчаса, передает телеканал "Россия 24". Во время ремонта воду в соседние здания подавали по временной схеме.