В Черном море начались учения кораблей по обнаружению подводных лодок. На морские полигоны вышли больше 10 кораблей и судов обеспечения, в том числе фрегат Адмирал Эссен, малые противолодочные корабли Касимов и Суздалец и подводная лодка Колпино. Учения продлятся до пятницы, 11 октября.

В Черном море начались учения кораблей по обнаружению подводных лодок. На морские полигоны вышли больше 10 кораблей и судов обеспечения, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Суздалец" и подводная лодка "Колпино". Учения продлятся до пятницы, 11 октября.Экипажи кораблей отработают задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает "Вести Севастополь". А личный состав должен незаметно атаковать надводную и наземную цели, а также уклониться от торпедной и бомбовой атаки кораблей.Отметим, что уже проведены тренировки по подготовке кораблей к бою и походу, — выходу из пункта базирования. Кроме того, проведена организация всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде.