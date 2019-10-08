Арест бывшего депутат Верховной рады и сторонника майдана Сергея Пашинского может привести к серьезным последствиям для экс-президента Петра Порошенко. Бывший лидер Незалежной пытается оседлать уличные протесты против урегулирования в Донбассе.

Арест бывшего депутат Верховной рады и сторонника майдана Сергея Пашинского может привести к серьезным последствиям для экс-президента Петра Порошенко. Бывший лидер Незалежной пытается оседлать уличные протесты против урегулирования в Донбассе.Арест Пашинского говорит о том, что реванш Порошенконевозможен. С таким заявлением в эфире телеканала "НАШ" выступилполитолог Вадим Карасев.По его словам, сейчас идет активная борьба за лидерство вуличных протестах. В последнее время националистов и прочих радикалов вытеснилииз органов власти, поэтому им осталось раскачивать ситуацию через массовыеакции.Арестом Пашинского власти страны предупреждают Порошенко непереходить черту и не заигрываться в оппозицию, полагает эксперт. В противномслучае бывший президент может оказаться следующим. К тому же президент ВладимирЗеленский обещал, что посадки деятелей прошлого режима начнутся осенью.Арест Пашинского в партии "Европейскаясолидарность" восприняли нервно, назвав происходящее "дешевымшоу". Дело против бывшего нардепа политически мотивированно, уверены вокружении экс-президента.Напомним, на Украине последнюю неделю идут массовые в связи с подписанием Киевом так называемой формулы Штайнмайера поурегулированию в Донбассе. В прошлое воскресенье на майдане Независимости вцентре Киева собралось около 10 тысяч человек. Они обвинили президента в сдачеинтересов страны.