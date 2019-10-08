Арест бывшего депутат Верховной рады и сторонника майдана Сергея Пашинского может привести к серьезным последствиям для экс-президента Петра Порошенко. Бывший лидер Незалежной пытается оседлать уличные протесты против урегулирования в Донбассе.
Арест бывшего депутат Верховной рады и сторонника майдана Сергея Пашинского может привести к серьезным последствиям для экс-президента Петра Порошенко. Бывший лидер Незалежной пытается оседлать уличные протесты против урегулирования в Донбассе.
Арест Пашинского говорит о том, что реванш Порошенко
невозможен. С таким заявлением в эфире телеканала "НАШ" выступил
политолог Вадим Карасев.
По его словам, сейчас идет активная борьба за лидерство в
уличных протестах. В последнее время националистов и прочих радикалов вытеснили
из органов власти, поэтому им осталось раскачивать ситуацию через массовые
акции.
Арестом Пашинского власти страны предупреждают Порошенко не
переходить черту и не заигрываться в оппозицию, полагает эксперт. В противном
случае бывший президент может оказаться следующим. К тому же президент Владимир
Зеленский обещал, что посадки деятелей прошлого режима начнутся осенью.
Арест Пашинского в партии "Европейская
солидарность" восприняли нервно, назвав происходящее "дешевым
шоу". Дело против бывшего нардепа политически мотивированно, уверены в
окружении экс-президента.
Напомним, на Украине последнюю неделю идут массовые в связи с подписанием Киевом так называемой формулы Штайнмайера по
урегулированию в Донбассе. В прошлое воскресенье на майдане Независимости в
центре Киева собралось около 10 тысяч человек. Они обвинили президента в сдаче
интересов страны.