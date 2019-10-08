В Киеве рассматривают несколько вариантов действий в отношении Донбасса. Один из них предполагает отказ от контроля за мятежным регионом, заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.
В Киеве рассматривают несколько вариантов действий в отношении Донбасса. Один из них предполагает отказ от контроля за мятежным регионом, заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.
Реальность сценария с отказа Киева от Донбасса оценил
украинский политолог Иван Мезюхо. Он сомневается, что руководство страны пойдет
на такой шаг, вместе с тем в окружении Зеленского понимают, что вернуть регион
в состав страны на прежних условиях невозможно.
По крайней мере на словах Киев от Донецка и Луганска не
откажется. "Это будет означать крушение всей властной вертикали в
стране", – сказал эксперт в эфире .
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