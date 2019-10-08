В Киеве рассматривают несколько вариантов действий в отношении Донбасса. Один из них предполагает отказ от контроля за мятежным регионом, заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

В Киеве рассматривают несколько вариантов действий в отношении Донбасса. Один из них предполагает отказ от контроля за мятежным регионом, заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.Реальность сценария с отказа Киева от Донбасса оценилукраинский политолог Иван Мезюхо. Он сомневается, что руководство страны пойдетна такой шаг, вместе с тем в окружении Зеленского понимают, что вернуть регионв состав страны на прежних условиях невозможно.По крайней мере на словах Киев от Донецка и Луганска неоткажется. "Это будет означать крушение всей властной вертикали встране", – сказал эксперт в эфире .Новость дополняется.