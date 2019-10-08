Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.

Звезда Comedy Woman Надя Сысоева опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Актриса заговорила о самом сокровенном.Долгое время поклонники подозревали, что 35-летняя знаменитость находится в интересном положении. Оказалось, что это не так. Накануне Надя официально опровергла слухи.Она пригласила всех, кто до сих пор сомневается, на шоу Comedy Woman. "Приходите к нам на съемки и сами все увидите! Мои "полуголые" минималистичные костюмы точно ничего не смогут скрыть!" – заявила звезда.Сысоева пояснила, почему публикуют лишь старые снимки в социальных сетях. По ее словам, абсолютно нет времени на новые из-за репетиций."Доводы типа меня стало мало в выпусках, и я все время прикрываю животик – это полный бред!" – утверждает комедийная актриса.Надя призвала фолловеров перестать сплетничать. "И не надо придумывать, что меня бросили из-за того, что у меня нет возможности родить из-за какой-то жуткой болезни. Во-первых, никто меня не бросал! Во-вторых, я ничем не болею!" – поставила жирную точку в этой истории знаменитость.