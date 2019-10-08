Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева поздравила младшую дочь Игоря Николаева. Сегодня, 8 октября, наследница артиста Вероника отмечает четырехлетие.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева поздравила младшуюдочь Игоря Николаева. Сегодня, 8 октября, наследница артиста Вероника отмечаетчетырехлетие.Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова на личной страницев "Инстаргам" опубликовала свежее фото дочери. Также она написала несколько теплых слов о наследнице."С Днем рождения, доченька! Четыре года счастья, четыре годарадости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькаяединорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач!! Мы любим тебя!" -отметила Юлия Проскурякова.Одной из первых в комментариях к публикации отметилась Алла Пугачева.Примадонна отечественной сцены поздравила маленькую Веронику, передав тойпривет через ее маму. "Поздравляем нашу очаровашку!!" – написала Алла Пугачева.Добавим, что отец девочки – , тоже поздравилнаследницу через соцсети. "ЛЮБИМОЕСОЛНЫШКО!!! 4!!! Вероникаоставляет "автограф" на Зеркале Любви❤️ Счастья, Любви и Мира тебе, доченька!" – написал артист, прикрепив несколько фотокровиночки.Ниже артист намекнул, что устроит для Вероники шумныйпраздник. "Скоро гуляем!!!!💥🎼🎶", – отметил .