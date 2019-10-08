Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева поздравила младшую
дочь Игоря Николаева. Сегодня, 8 октября, наследница артиста Вероника отмечает
четырехлетие.
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева поздравила младшую
дочь Игоря Николаева. Сегодня, 8 октября, наследница артиста Вероника отмечает
четырехлетие.
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова на личной странице
в "Инстаргам" опубликовала свежее фото дочери. Также она написала несколько теплых слов о наследнице.
"С Днем рождения, доченька! Четыре года счастья, четыре года
радости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькая
единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач!! Мы любим тебя!" -
отметила Юлия Проскурякова.
Одной из первых в комментариях к публикации отметилась Алла Пугачева.
Примадонна отечественной сцены поздравила маленькую Веронику, передав той
привет через ее маму. "Поздравляем нашу очаровашку!!" – написала Алла Пугачева.
Добавим, что отец девочки – , тоже поздравил
наследницу через соцсети. "ЛЮБИМОЕ
СОЛНЫШКО!!! 4!!! Вероника
оставляет "автограф" на Зеркале Любви❤️ Счастья, Любви и Мира тебе, доченька!" – написал артист, прикрепив несколько фото
кровиночки.
Ниже артист намекнул, что устроит для Вероники шумный
праздник. "Скоро гуляем!!!!💥🎼🎶", – отметил .