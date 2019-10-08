В воскресенье вечером покупатель Дикси попался на воровстве и, после долгих уговоров отдать похищенное, затеял потасовку, пытаясь выбежать из магазина. Его вместе с вероятной подельницей с боем отволокли в подсобное помещение.

В воскресенье вечером покупатель "Дикси" попался на воровстве и, после долгих уговоров отдать похищенное, затеял потасовку, пытаясь выбежать из магазина.Парень, затравлено озираясь, огрызался, врал и жаловался, упорно не возвращая краденое. "У меня нет другого выхода! — кричал он. — Не берут на работу меня с судимостью!"В итоге вор попытался выбежать из магазина, бросил тележкой в одного из сотрудников магазина, а затем кинулся на него с кулаками. С дебоширом перестали деликатно обращаться и с боем отволокли его в подсобное помещение.Одна из продавщиц в этот момент увидела что-то подозрительное, догнала одну из посетительниц магазина, крепко ее поколотила и буквально за волосы оттащила в то же подсобное помещение под крики: "Я ничего не трогала!"К настоящему времени официальные комментарии от магазина "Дикси" и от правоохранительных органов не поступали. О дальнейшей судьбе пойманных воришек не сообщается.