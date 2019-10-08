Накануне эстрадная певица Анжелика Варум опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Фото поразило пользователей Сети до глубины души.

Накануне эстрадная певица Анжелика Варум опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Фото поразило пользователей Сети до глубины души.На снимке артистка запечатлена вместе со своим мужем – Леонидом Агутиным. Супруги счастливо улыбаются в объектив, несмотря на усталость, которая хорошо читается на их лицах. При этом у Варум нет ни грамма макияжа на коже."Летим немного отдохнуть...", – подписала кадр звезда. Вот только куда и на какой период Анжелика не уточнила.Известный композитор Игорь Крутой не смог оставить это фото без комментария. "Какие вы классные и особенные...", – высказался расчувствовавшийся музыкант.Фолловеры тоже не могли скрыть своего восторга. Многие признавались, что питают нежные чувства к этой замечательной звездной паре. По мнению фанатов, Леонид и Анжелика довольно сильно отличается от других звездных пар, ведь в их взгляде просматриваются настоящие и искренние чувства. "Обожаю вашу пару!", "Какие вы красивые и лучистые!", "От таких фото на душе становится тепло и уютно!", "Заи какие", "Как же приятно на вас смотреть!", "Какие же милашки", "Красивые, теплые, прекрасные!", – писали восторженные подписчики."Ну, слава Богу вместе, а то вас все разводят!", – беззлобно пошутил пользователь Сети.Кроме того, по мнению поклонников, Варум прекрасно выглядит в свои-то 50 лет. Правда, они недоумевают, как ей это удается. "Как же приятно на вас смотреть! Не меняетесь, что в 90-х, что сейчас!", – признался обожатель.