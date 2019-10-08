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<a href="https://33live.ru/novosti/08-10-2019-ne-uznat-makarskaya-pokazala-sebya-s-shikarnoj-figuroj-v-prozrachnoj-odezhde.html" target="_blank">Не узнать: Макарская показала себя с шикарной фигурой в прозрачной одежде</a> - Виктория Макарская поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлена в черной обтягивающей одежде, которая от вспышки стала прозрачной. Поклонники пришли в восторг от увиденного.