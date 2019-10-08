Американская актриса Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей – семилетнего сына Джексона и двухлетнюю дочь Августу. Недавний ее поступок возмутил и шокировал народ до глубины души.

Американская актриса Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей – семилетнего сына Джексона и двухлетнюю дочь Августу. Недавний ее поступок возмутил и шокировал народ до глубины души.Недавно фотомодель появилась на публике со своим сыном, вот только его внешний вид не соответствовал нормам морали. Мальчик был одет в розовый купальник.Скандальный блогер Лена Миро не смогла оставить без комментариев случившееся. Она считает, что Шарлиз идет на поводу у ребенка лишь потому, что хочет быть в тренде, как Анджелина Джоли или Гвен Стефани."То, что у Шарлиз Терон далеко не все в порядке с головой, лично у меня не вызывает сомнений", – заявила автор.По мнению Миро, маленький мальчик не может самостоятельно решать, в чем выходить на публику. За это несет ответственность исключительно его мать."Если у кого-то тут есть диагноз, то он явно у Шарлиз Терон, а не у ребенка", – отметила скандальный блогер.Также автор вспомнила о Ксении Бородиной, которая этой выходкой. Она считает, что уж кто-кто, а вот ведущая телестройки точно не имеет права критиковать актрису."Ей все понятно. А вот для меня совершенно очевидно, какой вырастет дочь Бородавки. Девочка видит череду "пап" в постели у мамы, которые изменяют ей, живут за ее счет, а сама мамочка работает в публичном "Доме 2"", – язвительно высказалась Лена.