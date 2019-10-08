В Черновцах скончались сиамские близнецы: две девочки с одним телом и двумя головами, рожденные в конце сентября. Отклонения медики диагностировали еще во время беременности, но женщина отказалась ее прерывать по религиозным соображениям. Прожили девочки всего чуть больше недели.

В конце сентября сообщалось о том, что в Черновцах родились сиамские близнецы: две девочки с одним телом и двумя головами.Отклонения медики диагностировали еще во время беременности, но женщина отказалась ее прерывать по религиозным соображениям.Прожили они чуть больше недели: из роддома девочек доставили сразу в больницу, но спасти сиамским близнецам жизнь не удалось – они скончались, передает РИА Новости.