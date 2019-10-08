7 октября артист выступил в Омске. Дима Билан опешил от заботы одной из поклонниц.

7 октября артист выступил в Омске. Дима Билан опешил от заботыодной из поклонниц.Общаясь созрителями, исполнитель подошел к краю сцены и заметил, что у него развязался шнурок. Певецприсел, чтобы его завязать, но ему было неудобно сделать это с микрофоном вруке. Однако тут же на помощь к нему пришла одна из фанаток.Взрослая женщина встала сосвоего места и, положив рядом с Димой Биланом букет цветов, начала завязыватьему шнурки, передает . оторопел от подобной заботы, но непрервал даму. Позже он поблагодарил поклонницу в своем Инстаграм.Фолловерывосхитились поступку зрительницы. "Забота… Хорошая женщина, добрая и заботливая", "Какэто мило и трогательно, по родному, по домашнему, ведь все свои!", "Эта славнаяженщина может претендовать на звание "Самая заботливая поклонница", – высказалисьподписчики в комментариях.