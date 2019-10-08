7 октября артист выступил в Омске. Дима Билан опешил от заботы
одной из поклонниц.
7 октября артист выступил в Омске. Дима Билан опешил от заботы
одной из поклонниц.
Общаясь со
зрителями, исполнитель подошел к краю сцены и заметил, что у него развязался шнурок. Певец
присел, чтобы его завязать, но ему было неудобно сделать это с микрофоном в
руке. Однако тут же на помощь к нему пришла одна из фанаток.
Взрослая женщина встала со
своего места и, положив рядом с Димой Биланом букет цветов, начала завязывать
ему шнурки, передает . оторопел от подобной заботы, но не
прервал даму. Позже он поблагодарил поклонницу в своем Инстаграм.
Фолловеры
восхитились поступку зрительницы. "Забота… Хорошая женщина, добрая и заботливая", "Как
это мило и трогательно, по родному, по домашнему, ведь все свои!", "Эта славная
женщина может претендовать на звание "Самая заботливая поклонница", – высказались
подписчики в комментариях.