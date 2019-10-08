Известного шоумена заметили в салоне ритуальных услуг. Гоген Солнцев приобрел гроб. Знаменитость выглядела подавленной.

Известного шоумена заметили в салоне ритуальных услуг. ГогенСолнцев приобрел гроб. Знаменитость выглядела подавленной.Продавцы ритуальных товаров сразу узнали Гогена Солнцева.Шоумена стали расспрашивать о причинах его визита в салон. Звезда общаться споклонницами не захотела, отмахнулась промолвив: "Гроб для Кати" и вернулась кобсуждению стоимости.Отметим, что ранее Гоген говорил в интервью, что у его пожилойжены Екатерины Терешкович проблемы со здоровьем. Ситуацию усугубляет пристрастие Екатерины калкоголю. Солнцев не скрывал: его супруга-пенсионерка проходила лечение вспециализированной клинике, где ее пытались спасти от пагубной зависимости.Тогда шоумен обмолвился, что готов к смерти избранницы, для него кончинаТерешкович не будет неожиданностью.Сегодня, 8 октября, с Солнцевым пытались связатьсяжурналисты. Представители СМИ интересовались самочувствием жены Гогена. Из-за невинного вопроса шоумен взбесился иразразился матерщиной. "Прекратите мне звонить: нет вашей Кати, нет ее!" – прокричалазвезда и бросила трубку. Повторно дозвониться до знаменитости не удалось,телефон был выключен.Ситуацию прояснил друг – Олег. Приятель шоуменаговорит, что Екатерина жива, но находится в плохом состоянии. Гоген действительнокупил гроб – таким образом он хотел припугнуть жену."Катя действительно находится на последнем издыхании, но покане умерла. Гоген ходил к гадалкам: сказали, что жить ей осталось недолго.Именно поэтому он сейчас суетится. Хочет, чтобы она переписала на негоквартиру. Ведь в противном случае ему предстоят судебные тяжбы с ее дочерью. Нопока Катя квартиру на него не переписала. Она пьет беспробудно", – цитирует друга