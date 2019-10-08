Известного шоумена заметили в салоне ритуальных услуг. Гоген
Солнцев приобрел гроб. Знаменитость выглядела подавленной.
Известного шоумена заметили в салоне ритуальных услуг. Гоген
Солнцев приобрел гроб. Знаменитость выглядела подавленной.
Продавцы ритуальных товаров сразу узнали Гогена Солнцева.
Шоумена стали расспрашивать о причинах его визита в салон. Звезда общаться с
поклонницами не захотела, отмахнулась промолвив: "Гроб для Кати" и вернулась к
обсуждению стоимости.
Отметим, что ранее Гоген говорил в интервью, что у его пожилой
жены Екатерины Терешкович проблемы со здоровьем. Ситуацию усугубляет пристрастие Екатерины к
алкоголю. Солнцев не скрывал: его супруга-пенсионерка проходила лечение в
специализированной клинике, где ее пытались спасти от пагубной зависимости.
Тогда шоумен обмолвился, что готов к смерти избранницы, для него кончина
Терешкович не будет неожиданностью.
Сегодня, 8 октября, с Солнцевым пытались связаться
журналисты. Представители СМИ интересовались самочувствием жены Гогена. Из-за невинного вопроса шоумен взбесился и
разразился матерщиной. "Прекратите мне звонить: нет вашей Кати, нет ее!" – прокричала
звезда и бросила трубку. Повторно дозвониться до знаменитости не удалось,
телефон был выключен.
Ситуацию прояснил друг – Олег. Приятель шоумена
говорит, что Екатерина жива, но находится в плохом состоянии. Гоген действительно
купил гроб – таким образом он хотел припугнуть жену.
"Катя действительно находится на последнем издыхании, но пока
не умерла. Гоген ходил к гадалкам: сказали, что жить ей осталось недолго.
Именно поэтому он сейчас суетится. Хочет, чтобы она переписала на него
квартиру. Ведь в противном случае ему предстоят судебные тяжбы с ее дочерью. Но
пока Катя квартиру на него не переписала. Она пьет беспробудно", – цитирует друга
.